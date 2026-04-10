Лекция о ярких представительницах великого императорского рода. На лекции ты узнаешь: — По каким принципам на протяжении трех столетий выбирались невесты в династию Романовых и какую роль в этом играл государственный расчёт? — Как отсутствие любви, придворные интриги и влияние венценосных свекровей отражались на судьбах женщин и на политике империи? — В каких случаях именно жены брали в свои руки власть — и как это меняло историю страны? — Кому из российских императоров престол и невеста достались вопреки первоначальному замыслу судьбы? — Почему положение царской дочери в XVII веке часто становилось не привилегией, а самой незавидной участью? Лекция поможет по-новому взглянуть на историю России — через призму личных судеб и человеческих отношений. Ты увидишь, как частная жизнь и большие государственные решения оказывались тесно переплетены, и сможете глубже понять роль женщины в политике, культуре и судьбе страны. Лектор: Ксения Гриценко Кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры Истории России Института истории и международных отношений ЮФУ, член Российского общества «Знание».