ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Женщины рода Романовых

Новая земля, улица Седова, 5

Начало:

Завершение:

1700₽
Возраст 12+

Про событие

Лекция о ярких представительницах великого императорского рода. На лекции ты узнаешь: — По каким принципам на протяжении трех столетий выбирались невесты в династию Романовых и какую роль в этом играл государственный расчёт? — Как отсутствие любви, придворные интриги и влияние венценосных свекровей отражались на судьбах женщин и на политике империи? — В каких случаях именно жены брали в свои руки власть — и как это меняло историю страны? — Кому из российских императоров престол и невеста достались вопреки первоначальному замыслу судьбы? — Почему положение царской дочери в XVII веке часто становилось не привилегией, а самой незавидной участью? Лекция поможет по-новому взглянуть на историю России — через призму личных судеб и человеческих отношений. Ты увидишь, как частная жизнь и большие государственные решения оказывались тесно переплетены, и сможете глубже понять роль женщины в политике, культуре и судьбе страны. Лектор: Ксения Гриценко Кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры Истории России Института истории и международных отношений ЮФУ, член Российского общества «Знание».

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мифы Древней Греции
Мифы Древней Греции

6400₽

Кристобаль Баленсиага
Кристобаль Баленсиага

2500₽

10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать
10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать

1900₽

Культограм: Музыка в кино
Культограм: Музыка в кино

3200₽

Культограм: Музыка кино
Культограм: Музыка кино

3200₽

Концерт-лекция «Майкл джексон. Путь звезды»
Концерт-лекция «Майкл джексон. Путь звезды»

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста