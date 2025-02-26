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  2. События

Женщины рода Романовых

улица Седова, 5

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+

Про событие

На новой лекции «Женщины рода Романовых» поговорят о самых ярких представительницах семьи: о жёнах, сёстрах, дочерях и о дамах сердца, сыгравших большую роль в судьбе не только правителей, но и всей страны в целом. На лекции ты узнаешь: — По каким критериям выбирались невесты за 300 лет истории рода Романовых? — К каким последствиям может привести нелюбовь и интриги венценосной свекрови? — Как поворачивалась история, когда в руках жён оказалась власть и российский престол? — Кому из российских императоров случайно достался вместо брата престол и его невеста? — Почему быть дочерью царя в 17 веке было самой незавидной участью?

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