Все лекции об искусстве Нидерландов охватывают период с XV до XVII века. Кроме этой. Уникальная лекция расскажет о нидерландском искусстве с древнейших времен до начала XX века, расскажет о династиях художников и преемственности учеников. Ты узнаешь о школах живописи и происхождении известных жанров, о картинах и их создателях, о сюжетах и стилях, о том, что вдохновляет. Спикер мероприятия — Алексей Николаев, искусствовед, выпускник Академии Художеств, создатель авторских лекций об искусстве, чьи лекции неизменно пользуются огромной популярностью. Его глубокие знания, увлеченность своим делом и талант рассказчика делают каждое выступление настоящим событием.