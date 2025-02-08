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Земля художников

Степь, Береговая улица, 12с1

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Все лекции об искусстве Нидерландов охватывают период с XV до XVII века. Кроме этой. Уникальная лекция расскажет о нидерландском искусстве с древнейших времен до начала XX века, расскажет о династиях художников и преемственности учеников. Ты узнаешь о школах живописи и происхождении известных жанров, о картинах и их создателях, о сюжетах и стилях, о том, что вдохновляет. Спикер мероприятия — Алексей Николаев, искусствовед, выпускник Академии Художеств, создатель авторских лекций об искусстве, чьи лекции неизменно пользуются огромной популярностью. Его глубокие знания, увлеченность своим делом и талант рассказчика делают каждое выступление настоящим событием.

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