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Завтрак у пруда с кувшинками «Мане и Моне»

Капитонов Сад, Приятный переулок, 3/72

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6400₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Представь летнее утро у пруда с кувшинками, неспешный завтрак от Капитонов Сад и рассказы о Мане и Моне. Встреча, созданная для того, чтобы замедлиться и прожить красоту момента — совсем как на картинах французских импрессионистов. Мане или Моне? Два художника, изменивших историю искусства и подаривших миру новое понимание красоты. Их часто путают, но за схожими фамилиями скрываются совершенно разные характеры, судьбы и творческие пути. Вместе с Мариной Азатян разберёшься, кто из них был импрессионистом, почему их не понимали современники, поговорят об их музах, дружбе и удивительных историях, которыми наполнена жизнь великих художников. И, возможно, именно после этой встречи ты поймёшь, почему искусство Мане и Моне продолжает восхищать весь мир. В стоимость включено: — Зона с приветственными напитками и угощениями; — 3 подачи блюд в сопровождении тихих вин от шефа Владимира Капитонова; — Увлекательное погружение в мир искусства; — Репортажная съёмка в стильных локациях «Капитонов сад». Спикер: Марина Азатян художник, кастомайзер, искусствовед.

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