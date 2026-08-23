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Закатный Рэйв
РнД, завод шампанских вин, улица 19-я Линия, 53а
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Под тяжёлый техно знакомиться сложно (кричать на ухо не вариант). Поэтому придумали лайфхак: С 17:00 до 18:00 — вход строго по таймингу. Это твой золотой час для быстрых свиданий, которые будет вести экстравагантный знаток женский сердец Элвис. За час ты успеешь обменяться контактами, выпить по бокальчику и даже станцевать медляк под лёгкий диско. А в 18:00 вырубают свет, включают закатную подсветку и техносаунд — и всё, что было сказано до этого, превращается в химию на танцполе. 19:00-20:00 встречают закат под плотные басы и уникальный стиль Minimal Cinematic Techno; 20:00-21:30 когда стемнеет bali_ya задаст шарма этому вечеру своим тёмным диско; 21:30-23:00 заставит пол дрожать Andreikazak19 с лютейшим драмом. Дресс-код: кибер вестерн. Бронь по тел. Оплата на входе.
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