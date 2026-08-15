Закатный Dj-сет
Новая Провинция, проспект Маршала Жукова, 35/8
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Про событие
Танцы, красивые напитки и летний вечер в «Новой Провинции» На площадке: выездной бар с любимыми коктейлями от резидента «Тот самый Enjoy» и бармен-шоу. А ещё специальная брендированная дегустационная зона от друзей «Цимлянские вина».
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