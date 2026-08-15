Танцы, красивые напитки и летний вечер в «Новой Провинции» На площадке: выездной бар с любимыми коктейлями от резидента «Тот самый Enjoy» и бармен-шоу. А ещё специальная брендированная дегустационная зона от друзей «Цимлянские вина».