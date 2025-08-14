Прогулка по атмосферным еврейским кварталам под истории о самых известных их обитателях. Исследуй еврейские кварталы — самые атмосферные и богатые на истории в городе. На экскурсии ты узнаешь: — Как евреи и старообрядцы уживались на соседних улицах? — Где в Ростове-на-Дону Владимир Маяковский читал свои поэмы? — Почему самая красивая ростовская Синагога не нравилась большинству евреев? — Где жили главные инженеры, врачи и юристы дореволюционного Ростова? Экскурсия будет интересна всем, кто хочет прогуляться по улицам, на которых зарождалась история города, и услышать неизвестные истории о самых известных жителях Ростова-на-Дону 100 лет назад. Даниил Ковалёв — сертифицированный экскурсовод по Ростову-на-Дону, лучший гид по версии туристического портала Travel or Die, волонтёр движения «МойФасад». Предварительное бронирование мест обязательно. Количество гостей на экскурсии ограничено.