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  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Загадки старого Ростова: от Синагоги до Причты

Пересечение Садовой и Газетного, площадка около магазина «Танаис».

Начало:

Завершение:

2100₽
Возраст 12+

Про событие

Прогулка по атмосферным еврейским кварталам под истории о самых известных их обитателях. Исследуй еврейские кварталы — самые атмосферные и богатые на истории в городе. На экскурсии ты узнаешь: — Как евреи и старообрядцы уживались на соседних улицах? — Где в Ростове-на-Дону Владимир Маяковский читал свои поэмы? — Почему самая красивая ростовская Синагога не нравилась большинству евреев? — Где жили главные инженеры, врачи и юристы дореволюционного Ростова? Экскурсия будет интересна всем, кто хочет прогуляться по улицам, на которых зарождалась история города, и услышать неизвестные истории о самых известных жителях Ростова-на-Дону 100 лет назад. Даниил Ковалёв — сертифицированный экскурсовод по Ростову-на-Дону, лучший гид по версии туристического портала Travel or Die, волонтёр движения «МойФасад». Предварительное бронирование мест обязательно. Количество гостей на экскурсии ограничено.

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