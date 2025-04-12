ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Юрий Гагарин

Большая Садовая улица, 67

Начало:

Завершение:

1600₽
Возраст 12+

Про событие

Космическая встреча, посвящённая Юрию Гагарину — герою, символу эпохи и первому человеку, совершившему полёт в космос. В День космонавтики самое время узнать, как мальчик из деревни стал посланником Земли. Что было в меню «Восток — 1»? Какие книги Юрий Гагарин читал перед полётом и с кем из писателей мечтал встретиться в Ростове-на-Дону? Кто такие Пчёлка и Мушка? Об этом и многом другом расскажет Полина Ларина на космической встрече. Спикер Полина Ларина — деятель искусств, создатель клуба PAROLE и сооснователь культурных вечеров LAVR. Запечатлит всё волшебство фотограф проекта «Культограм». В стоимость включено: — путешествие в мир космоса; — приветственный бокал и лёгкие угощения от наших партнеров; — репортажная фотосъемка.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мифы Древней Греции
Мифы Древней Греции

6400₽

Кристобаль Баленсиага
Кристобаль Баленсиага

2500₽

10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать
10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать

1900₽

Культограм: Музыка в кино
Культограм: Музыка в кино

3200₽

Культограм: Музыка кино
Культограм: Музыка кино

3200₽

Концерт-лекция «Майкл джексон. Путь звезды»
Концерт-лекция «Майкл джексон. Путь звезды»

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста