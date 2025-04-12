Космическая встреча, посвящённая Юрию Гагарину — герою, символу эпохи и первому человеку, совершившему полёт в космос. В День космонавтики самое время узнать, как мальчик из деревни стал посланником Земли. Что было в меню «Восток — 1»? Какие книги Юрий Гагарин читал перед полётом и с кем из писателей мечтал встретиться в Ростове-на-Дону? Кто такие Пчёлка и Мушка? Об этом и многом другом расскажет Полина Ларина на космической встрече. Спикер Полина Ларина — деятель искусств, создатель клуба PAROLE и сооснователь культурных вечеров LAVR. Запечатлит всё волшебство фотограф проекта «Культограм». В стоимость включено: — путешествие в мир космоса; — приветственный бокал и лёгкие угощения от наших партнеров; — репортажная фотосъемка.