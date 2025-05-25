Что может быть приятнее в эту пору, чем прогулка на теплоходе по Дону и живое исполнение музыки? Во время поездки увидишь красивые пейзажи. Yubu — автор и исполнитель, который смело смешивает музыкальные традиции разных культур, создавая уникальный стиль, пропитанный глубиной и эмоциональностью. Его музыка — это смелый микс регги, блюз-рока, фанка, соула и афробита, который превращает каждое выступление в яркое и захватывающее шоу, способное тронуть сердца слушателейу. В программе не только его авторские композиции, но и захватывающие интерпретации классики, включая легендарные песни Боба Марли, которые он исполняет с особой душой и энергией. Каждая песня — это страсть, энергия и искренность. От первых аккордов гитары до проникновенных текстов, от ностальгически-запоминающихся мелодий до мощного звучания — Yubu погружает слушателей в атмосферу живой музыки, которую невозможно забыть. Музыкант посетит Россию впервые. На всех теплоходах работают кафе-бистро и имеются уборные.