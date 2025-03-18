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Язык высотной архитектуры: стили, формы, решения

Кофейня Setter’s, Московская улица, 81

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 12+

Про событие

Появление высотных зданий, которые в России образно именуются «небоскрёбами», вызвано всемирным процессом урбанизации. Уплотнение ткани городской застройки с неизбежностью породило рост зданий в высоту. Два первых небоскрёба Нью-Йорка — Эмпайр-Стейт-Билдинг (1930) и Крайслер-билдинг (1930) — в стилистике ар-деко до появления башен-близнецов архитектора Минору Ямасаки в 1970 году удерживали звание самых высоких на планете. Строительство небоскрёбов и своеобразная гонка по высоте продолжается вплоть до наших дней. При этом существенно трансформируется их объёмно-пространственная структура и стилистика. Как — обсудишь на лекции. О лекторе: Сергей Алексеев — архитектор, профессор ЮФУ, советник РААСН.

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