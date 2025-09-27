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Woof Fest

Лофт-пространство «Библиотека», улица 13-я Линия, 34

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Бесплатно
Возраст 0+
Выставки
Фестивали

Про событие

Что тебя ждёт: • Более 150 собак и кошек. Все они здоровы, привиты, социализированы и стерилизованы. Пришёл, влюбился и забрал. • Моменты, от которых сердце тает — доверчивые взгляды, нежные лапки, тихое мурчание и виляние хвостами. • Фестиваль радости — креативные фотозоны, мастер-классы, розыгрыш и атмосфера, где смех звучит громче лая. • Гид по счастью — кинологи и зоопсихологи расскажут, как подготовить дом к питомцу, найти общий язык и стать для него семьёй. • Покупки со смыслом — на маркете • Добро в каждой мелочи - приносите корм, игрушки, лекарства или пледы. Даже маленький вклад согреет чью-то пушистую жизнь! 27 сентября — День собак 28 сентября — День кошек

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