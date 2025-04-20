Южнокорейская рок-группа W24, которая покорила сердца российских слушателей, отправляется в масштабный тур Beyond Borders: Breaking Limits по России. Эти талантливые музыканты стали настоящими звёздами K-rock и первыми, кто вывел корейский поп-рок на российскую музыкальную арену такого уровня. Популярность W24 в России стремительно выросла благодаря их уникальному альбому каверов в рамках совместного проекта с ВКонтакте — «Включай скорее», в котором группа переосмыслила российские хиты разных времен. Музыканты обещают подарить незабываемую атмосферу и мощную энергетику. В 19:00 открытие дверей, в 20:00 — сам концерт.