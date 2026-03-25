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Вуди Аллен: город, юмор, любовь

Фуд холл 67, Большая Садовая улица, 65, 2 этаж

Начало:

Завершение:

1900₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Вечер, посвящённый гениальному Вуди Аллену. Узнаешь, в чём секрет его успеха и невероятной активности, как ему удается придумывать такие потрясающие истории, заряжаться бесконечным вдохновением, почему он не представляет своей жизни без русской литературы, музыки, театра. Наконец, как ему удалось подружиться с удачей и славой — самыми близкими спутниками Аллена, до сих пор не покидающих его. Гений из мира кино, талантливый писатель, сценарист, артист, комик, джазовый кларнетист, перфекционист, фанат Достоевского и психоанализа, человек — оркестр, человек — легенда. Обладатель 4 премий «Оскар»! Да, это великий и неповторимый Вуди Аллен. В стоимость включено: - Вечер, посвященный гениальному Вуди Аллен - Легкие угощения - Бокал игристого - Репортажная съёмка

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