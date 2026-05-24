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Второй этап по дрэг-рейсингу RDRC Юг

Автодром «Evolution Race Park», Краснокрымское сельское поселение

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 0+
Еда

Про событие

Стань свидетелем захватывающих гонок, где мощнейшие автомобили и талантливые пилоты сразятся за звание самых быстрых. Тебя ждёт: Авто дрэг-рейсинг Автомобили мощностью 1500 лс Конкурсы с призами Выставка автозвука Дрифт-такси и дрэг-такси для любителей адреналина На территории будет работать кафе с разнообразным меню, где каждый найдёт что-то по вкусу. Расписание: 11:00 — Открытие ворот для зрителей 12:00-13:00 — Квалификационные заезды 13:00-14:00 — Конкурсы, Дрэг-такси 14:00-17:00 — Заезды на выбывание 17:00 — Награждение победителей Автодром «Evolution Race Park», Ростовская область, с. Султан-Салы. Координаты: 47.351003, 39.597482

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