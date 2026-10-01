Можно найти: — керамику, игрушки, украшения, парфюмерию, свечи, текстиль — в том числе и по теме события. — снедь в виде сыров, пастилы и прочего. А ещë в программе: — выступления музыкантов; — лекции по фольклору и миру Ведьмака; — розыгрыши подарков; — конкурс косплея на лучший тематический образ.