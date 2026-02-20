Книжная ярмарка МИФа
Галерея «Ростов», Соборный переулок, 22, код двери 1357#
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Про событие
Для читателей МИФ приготовит сотни новинок и бестселлеров — можно будет прийти и выбрать хорошие книги для хорошего года. Будут книги по культуре и искусству, психологии, бизнесу, серии «Мифы от и до» и «Вечные истории», уютные романы и мрачное фэнтези, комиксы, литература для детей всех возрастов и потрясающие подарочные издания. 20-23 февраля с 12:00 до 20:00
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