ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Книжная ярмарка МИФа

Галерея «Ростов», Соборный переулок, 22, код двери 1357#

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Выставки
Фестивали

Про событие

Для читателей МИФ приготовит сотни новинок и бестселлеров — можно будет прийти и выбрать хорошие книги для хорошего года. Будут книги по культуре и искусству, психологии, бизнесу, серии «Мифы от и до» и «Вечные истории», уютные романы и мрачное фэнтези, комиксы, литература для детей всех возрастов и потрясающие подарочные издания. 20-23 февраля с 12:00 до 20:00

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мифы Древней Греции
Мифы Древней Греции

6400₽

Кристобаль Баленсиага
Кристобаль Баленсиага

2500₽

За закрытыми дверями
За закрытыми дверями

от 1600₽

А причём тут Билли?
А причём тут Билли?

1500₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

от 1600₽

10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать
10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать

1900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста