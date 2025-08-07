Дебютная персональная выставка художницы Ники Каото, охватывающая творческий путь длиной в 12 лет: эксперименты с материалами и трансформацию визуального языка от фигуративного рисункам к абстрактным объектам. «Погружаясь в исследование глубин своего подсознания , можно встретиться с новыми сторонами себя, они влекут за собой в пучину. Не всегда знаешь, чем это путешествие закончится. Невозможно всю жизнь прожить, убегая от того, кто ты есть» Выставка исследует феномен визуальной рефлексии, в которой художница превращает внутренние состояния в знаки, линии и формы. Эти композиции становятся приглашением к интуитивному восприятию и тонкому эмоциональному диалогу между изображением и чувствами. В экспозиции представлены работы, выполненные вручную, и произведения цифрового искусства. О художнице: Ника Каото выбрала графику как основное средство выражения, экспериментируя в самых разных форматах: от цифровой иллюстрации до стрит-арта. Её междисциплинарный подход позволяет стилю трансформироваться и наслаиваться, сохраняя при этом узнаваемость даже в новых визуальных контекстах. Запланированные мероприятия в рамках выставочного проекта: 13 августа — мастер-класс Ники Каото «Персональный визуальный дневник» (по предварительной записи, информация о записи чуть позже появится) 14 августа — экскурсия вместе с художницей с 19:00 до 20:00 16 августа — закрытие выставки P.s. : после открытия выставки, мы добавим больше фотографий:)