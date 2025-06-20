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Вина Бордо

Siesta, переулок Семашко, 46

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3000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Дегустация: 5 элегантных вин из легендарного французского региона. 19 июня стартует знаменитый Фестиваль вин в Бордо. А на следующий день, в пятницу, поклонников французского виноделия приглашают познакомиться с шедеврами знаменитого региона. Вина Бордо — эталон изысканности, созданный веками винодельческих традиций. Каждый бокал — мощь и утонченность, история французского мастерства, которую стоит прочувствовать. Дегустацию, где ты сможешь оценить благородство вин Бордо и понять, почему они вдохновляют ценителей по всему миру. Это редкая возможность попробовать ассамбляжи, которые украшают не только лучшие столы, но и коллекции. Погрузтсь в мир аристократичного вкуса, открой для себя образцовые вина. Путешествие в сердце Франции с сомелье Викторией Зубковой начинается здесь. Что попробуют участники: — Calvet Cremant de Bordeaux Rose — игристое, креман розовый брют, сорта: мерло, каберне фран — Chateau Trebiac Blanc — белое сухое, сорт: семильон — Chateau Peyredon Lagravette — красное сухое, сорта: каберне совиньон, мерло — Chateau La Croix Meunier, Saint-Emilion Grand Cru — красное сухое, сорта: мерло, каберне фран — Reserve d’Angludet — красное сухое, сорта: каберне совиньон, мерло, пти вердо В меню вечера: — Микс европейских сыров (голландский маасдам, французский камамбер, английский чеддер) с грецким орехом; — Ассорти испанских колбас и мясных деликатесов; — Мясо по-французски, запечённое с грибами и сыром, с гарниром из свежих овощей. В стоимость билета входит: — дегустация 5 вин из Бордо; — закуски и горячее блюдо; — участие в розыгрыше сертификата от ресторана Siesta.

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