Рандеву с твоими любимыми брендами, где ты точно сможешь почиллить. Самый теплый маркет Ростова-на-Дону. Концептика маркет это: — маркет локальных брендов — активные зоны — зона фуд-корт — зона отдыха с фотозоной — фото и видео съёмка — dj на весь день