Весенний маркет «Концептика»
Inside, Кировский проспект, 51
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Бесплатно
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Фестивали
Еда
Про событие
Рандеву с твоими любимыми брендами, где ты точно сможешь почиллить. Самый теплый маркет Ростова-на-Дону. Концептика маркет это: — маркет локальных брендов — активные зоны — зона фуд-корт — зона отдыха с фотозоной — фото и видео съёмка — dj на весь день
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