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Весенний маркет «Концептика»

Inside, Кировский проспект, 51

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Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали
Еда

Про событие

Рандеву с твоими любимыми брендами, где ты точно сможешь почиллить. Самый теплый маркет Ростова-на-Дону. Концептика маркет это: — маркет локальных брендов — активные зоны — зона фуд-корт — зона отдыха с фотозоной — фото и видео съёмка — dj на весь день

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