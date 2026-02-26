Ценители и собиратели произведений искусства появились давно, но грабители – раньше. Во все эпохи от ограблений страдали частные собрания и музейные коллекции, кражи становились громкими скандалами, вызывали общественный гнев и настоящий культурный шок. Ни хитроумные замки, ни сложные системы защиты не останавливали тех, кто считал шедевры своей личной добычей. А на что воры готовы идти ради обладания искусством? На премьере лекции «Великие похищения великих картин» вместе с искусствоведом Татьяной Сухоруковой подробно поговорят о громких и малоизвестных похищениях шедевров разных эпох, о самых притягательных для грабителей произведениях и о их дальнейшей судьбе. На лекции ты узнаешь: — Самые громкие и малоизвестные кражи в истории искусства: какими способами, они совершались? — Произведения каких художников чаще всего становились объектами преступления? — Какую художественную ценность приобретают украденные картины? — Почему символическая «кража идей» иногда оказывается не менее разрушительной, чем исчезновение оригинала? Лекция поможет по-новому взглянуть на судьбу произведений искусства с новой стороны — не только на историю их создания и сохранения, но и утрат. Ты узнаешь, почему некоторые шедевры становятся объектами преступления, что именно делает их столь желанными и какую цену культура платит за каждое исчезновение.