Вехи ненависти | Кистень | Семаргл
Будённовский проспект, 37
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400₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Безумная Газель смерти снова везёт в Ростов-на-Дону музыку из самых глубоких пещер андеграунда. На этот раз три блек-метал-панк коллектива впервые посетят город. — Семаргл — Вехи ненависти — Кистень
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