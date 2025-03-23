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  1. Ростов-на-Дону
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Вехи ненависти | Кистень | Семаргл

Электроспирт
Будённовский проспект, 37

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Безумная Газель смерти снова везёт в Ростов-на-Дону музыку из самых глубоких пещер андеграунда. На этот раз три блек-метал-панк коллектива впервые посетят город. — Семаргл — Вехи ненависти — Кистень

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