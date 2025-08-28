Встреча книжного клуба «Вечер с книгой», посвященная творчеству Кати Качур — одной из самых «пронзительных и безжалостно честных» голосов современной русской прозы. Речь пойдёт о двух её ключевых романах, оставляющих в душе неизгладимый след: «Любимчик эпохи» и «Желчный ангел». В стоимость участия включены напиток и десерт.