ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Вечер с книгой: Катя Качур

Теплица.Бережно
улица Седова, 5

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Встреча книжного клуба «Вечер с книгой», посвященная творчеству Кати Качур — одной из самых «пронзительных и безжалостно честных» голосов современной русской прозы. Речь пойдёт о двух её ключевых романах, оставляющих в душе неизгладимый след: «Любимчик эпохи» и «Желчный ангел». В стоимость участия включены напиток и десерт.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мифы Древней Греции
Мифы Древней Греции

6400₽

Кристобаль Баленсиага
Кристобаль Баленсиага

2500₽

За закрытыми дверями
За закрытыми дверями

от 1600₽

А причём тут Билли?
А причём тут Билли?

1500₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

от 1600₽

10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать
10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать

1900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста