Вечер с книгой: Катя Качур
улица Седова, 5
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800₽
Возраст 18+
Выставки
Про событие
Встреча книжного клуба «Вечер с книгой», посвященная творчеству Кати Качур — одной из самых «пронзительных и безжалостно честных» голосов современной русской прозы. Речь пойдёт о двух её ключевых романах, оставляющих в душе неизгладимый след: «Любимчик эпохи» и «Желчный ангел». В стоимость участия включены напиток и десерт.
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