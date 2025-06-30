Возраст 12+
Игры
Про событие
Город засыпает, просыпается мафия. Творческое пространство «ДЫЩ» устраивает вечер настолок . В программе — разнообразные столы с настольными играми, где каждый сможет найти что-то по душе. В ходе вечера все участники будут играть в «Мафию» с расширенными правилами и элементами ролевой игры. А ещё гостей ждёт безалкогольный бар и небольшой фуршет. Правила: Каждый игрок в начале вечера получает конверт, в котором будет: — Карта персонажа, в которой описана его роль, а так же цели на этот вечер — Зелёные или красные стикеры (в зависимости от роли) — Фишки для игр Как и в обычной мафии, задача мафии убить всех мирных жителей и хороших персонажей, а задача мирных жителей - вычислить мафию. Однако, всё выходит за рамки обычной карточной игры. Для этого у мафии (и помощников) есть красные стикеры, которые они могут приклеить на человека/любую личную вещь этого человека, и этот человек будет считаться мёртвым. Но есть и противоядие — зелёные стикеры. Один зелёный стикер отменяет действие одного красного стикера. При обнаружении нового красного стикера, начинается всеобщее голосование, в котором все неотмеченные красными стикерами люди должны решить будут решить, кто — мафия. Человек, которого выбрали на голосовании, отмечается ведущим красным стикером, но может не раскрывать свою роль. Игра закончится, когда обнаружат всех обладателей красных стикеров или если все мирные жители и хорошие персонажи "умрут". Мероприятие предполагает DC: Карнавальные маски (обязательно) Котсюм/Платье в тематике вечера Более подробную информацию можно уточнить в ТГ организатора — https://t.me/EventDish
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