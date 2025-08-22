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В сердце города

Пекарня «Кекс», Соборный переулок, 21

Начало:

Завершение:

2100₽
Возраст 14+

Про событие

Прогулка с самым колоритным маршрутом — она понравится всем, кто любит атмосферу старого города и семейные истории его бывших жителей. На экскурсии узнаешь: — Как произошло дерзкое «ограбление века» самого надёжного банка в Ростове в 1918 году? — Где научился рисовать великий скульптур Евгений Вучетич? — В каком бомбоубежище провёл холодную зиму 1943 года архитектор Эберг? — Свой среди чужих, чужой среди своих: как Андрюше Кайдановскому пришлось выбирать между мамой и папой? — Как пионеры спасали евреев? — Чем телефонистки в начале века походили на гандболисток сегодня? — Как на лице Александра Солженицына появился шрам на всю жизнь? Экскурсия будет полезна всем, кто хочет узнать свой город поближе, посмотрев взглядом из прошлого на улицы нашей повседневности и ощутив себя соседом представителя богемы старого Ростова. Прогулку проведёт Марина Натальян — сертифицированный экскурсовод по Санкт-Петербургу и Ростову-на-Дону, сценарист проекта «Город Ростов-Папа», координатор движения «МойФасад», экскурсовод лектория «Маяк».

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