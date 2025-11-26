Чувственный и будоражащий романтический триллер от продюсера Мартина Скорсезе. Любимцы публики обладательница премии «Оскар» Дженнифер Лоуренс и звезда Голливуда Роберт Паттинсон воплощают здесь одну из самых магнетических экранных пар в истории кино. Фильм был номинирован на главную награду Каннского кинофестиваля. Фильм представит онлайн и обсудит со зрителями Анна Разогреева — социальный исследователь, кандидат наук, доцент. Сюжет: Грейс и Джексон сбегают из Нью-Йорка в горы Монтаны, чтобы начать жизнь заново — только они и их любовь. Но страсть постепенно сменяется одержимостью. Их уединённый рай превращается в кошмар, где любовь и безумие идут рука об руку.