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«Умри, моя любовь»: премьерный показ с обсуждением

Горизонт, проспект Михаила Нагибина, 32Д/2

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Чувственный и будоражащий романтический триллер от продюсера Мартина Скорсезе. Любимцы публики обладательница премии «Оскар» Дженнифер Лоуренс и звезда Голливуда Роберт Паттинсон воплощают здесь одну из самых магнетических экранных пар в истории кино. Фильм был номинирован на главную награду Каннского кинофестиваля. Фильм представит онлайн и обсудит со зрителями Анна Разогреева — социальный исследователь, кандидат наук, доцент. Сюжет: Грейс и Джексон сбегают из Нью-Йорка в горы Монтаны, чтобы начать жизнь заново — только они и их любовь. Но страсть постепенно сменяется одержимостью. Их уединённый рай превращается в кошмар, где любовь и безумие идут рука об руку.

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