Егор Андрейченко — семейный психолог, гештальт-терапевт, ведущий авторских программ и терапевтических групп. 22 марта Егор поговорит с участниками лекции о том, как страх формируется и трансформируется в жизни человека, какую важную функцию выполняет для ребёнка и чему может нас научить в любом возрасте. Почему мы бледнеем, холодеем, дрожим, чаще дышим или создаём самые причудливые фантазии — об этом и многом другом узнаешь на лекции. Событие проходит в рамках одноименной выставки. Лекция состоится в художественной галерее «Ростов» по адрему: пер. Соборный, 22, 2 этаж. Код внизу 1357#