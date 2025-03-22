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У страха глаза велики

Соборный переулок, 22

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+

Про событие

Егор Андрейченко — семейный психолог, гештальт-терапевт, ведущий авторских программ и терапевтических групп. 22 марта Егор поговорит с участниками лекции о том, как страх формируется и трансформируется в жизни человека, какую важную функцию выполняет для ребёнка и чему может нас научить в любом возрасте. Почему мы бледнеем, холодеем, дрожим, чаще дышим или создаём самые причудливые фантазии — об этом и многом другом узнаешь на лекции. Событие проходит в рамках одноименной выставки. Лекция состоится в художественной галерее «Ростов» по адрему: пер. Соборный, 22, 2 этаж. Код внизу 1357#

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