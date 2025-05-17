Арт-хэппининг «Тюльпаномания» с Галиной Чиковой — мастером ботанической живописи, куратором выставок, членом АХБИ и ТСХР. Будет импровизация без сценария и плана, где каждый присутствующий, даже случайный прохожий, становится участником действа. Будет возможность написать свой вариант цветущего тюльпана, стать автором или соавтором работы.