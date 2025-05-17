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Тюльпаномания

Пушкинская улица, 175А

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Мастер-классы

Про событие

Арт-хэппининг «Тюльпаномания» с Галиной Чиковой — мастером ботанической живописи, куратором выставок, членом АХБИ и ТСХР. Будет импровизация без сценария и плана, где каждый присутствующий, даже случайный прохожий, становится участником действа. Будет возможность написать свой вариант цветущего тюльпана, стать автором или соавтором работы.

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