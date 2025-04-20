Популярная игра, дружеское состязание. Brick by Brick — турнир по дженге от «Кирпичика» и «Новой Земли». Если ты любишь шумные игры, дружеское соперничество и вкусные награды — тебе сюда. Участники будут собирать башни, ловить баланс и трясущиеся руки на первом вселенском турнире по дженге. На кону — месяц бесплатных сморребродов в «Кирпичике». Да, целый месяц! Участие бесплатное. Регистрация на месте. Участвовать может каждый.