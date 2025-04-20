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Турнир по дженге

Кирпичик, улица Седова, 5

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Игры

Про событие

Популярная игра, дружеское состязание. Brick by Brick — турнир по дженге от «Кирпичика» и «Новой Земли». Если ты любишь шумные игры, дружеское соперничество и вкусные награды — тебе сюда. Участники будут собирать башни, ловить баланс и трясущиеся руки на первом вселенском турнире по дженге. На кону — месяц бесплатных сморребродов в «Кирпичике». Да, целый месяц! Участие бесплатное. Регистрация на месте. Участвовать может каждый.

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