True crime вечер «Дела» — возможность погрузиться в атмосферу любимого криминального подкаста, встретиться с ведущим Фаустом21века, автором формата и секретным гостем, а также задать интересующие тебя вопросы. Реальные истории из преступного мира, мурашки по коже и приятная компания – это то, что тебе нужно!