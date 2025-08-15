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Вечер Памяти Виктора Цоя в новом исполнении группы Предлог. В этом году 35 лет, как не стало Виктора Цоя. Но его песни продолжают жить и зажигать сердца многих людей. Таганрогская команда подготовила большую программу хитов группы. Тебя ждёт по-настоящему киношная атмосфера, качественный звук и легендарные песни. Приобрести билет можно на входе. Забронировать стол можно по номеру телефона +8 (928) 173-33-06 через WhatsApp
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