Вечер Памяти Виктора Цоя в новом исполнении группы Предлог. В этом году 35 лет, как не стало Виктора Цоя. Но его песни продолжают жить и зажигать сердца многих людей. Таганрогская команда подготовила большую программу хитов группы. Тебя ждёт по-настоящему киношная атмосфера, качественный звук и легендарные песни. Приобрести билет можно на входе. Забронировать стол можно по номеру телефона +8 (928) 173-33-06 через WhatsApp