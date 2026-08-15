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Трибьют Гроверу Вашингтону

Esse Jazz Club, Красноармейская улица, 166

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от 1200₽ до 1500₽
Возраст 6+
Концерты
Еда

Про событие

Имя Гровера Вашингтона неразрывно связано с музыкой 70-х и 80-х- его заслуженно считают королём стиля джаз (smooth jazz), в его послужном списке множество успешных альбомов и премий, коллаборации с такими легендами как Декстер Гордон, Боб Джеймс, Билл Уизерс, Эрик Гейл. Но самое важное в его наследии это, конечно, бессмертные хиты и их неповторимое звучание, наполненное невероятным спокойствием и, в то же время, огромной энергетикой. И всё это ты сможешь услышать в Джаз Клубе Эссе в исполнении коллектива, состоящего из молодых ростовских музыкантов, зарекомендовавших себя на Ростовской джазовой сцене.

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