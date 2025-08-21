Концерт в рамках летнего фестиваля Roof Live: лето, крыша, музыка, любовь. Творческое кредо группы «Три дня дождя»: затрагивать в своей музыке темы, которые близки абсолютно всем — от подростков до «олдов». Красивая грусть и русский рок, тексты как личный дневник — «Три дня дождя» звучат так, будто поют то, что не всегда можешь сказать вслух. Музыка, которая попадает точно в нерв. Хочешь услышать это под вечерним небом? Тебе точно на Roof Live. Легендарный фестиваль Roof Live, ставший частью летней истории Ростова-на-Дону, возвращается с новым сезоном. Вскоре музыка вновь разольётся нежным закатом над городами, чтобы подарить тебе незабываемые эмоции под открытым небом. В этом сезоне на крыше прозвучат голоса, знакомые практически каждому. Сольные и парные концерты легенд, специальные программы, шоукейсы лейблов — лето обещает сюрпризы и открытия.