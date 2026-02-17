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  1. Ростов-на-Дону
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Традиции Китайского Нового года и их отражение в творчестве Мо Яня

Приятный переулок, 3/72

Начало:

Завершение:

5900₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

На встрече узнаешь много удивительных фактов о том, как отмечают Новый год в Китае, почему самый лучший новогодний подарок для китайца — это два мандарина, узнаешь кто такой «Ниэн», и как сделать так, чтобы злые духи тебя не беспокоили весь год. А кроме того, в честь дня рождения знаменитого писателя, через призму его произведений — окунёшься в жизнь, быт и новогодние традиции Китая. В стоимость включено: — Welcome-зона; — Несколько подач в сопровождении тихих вин от шефа Владимира Капитонова; — Увлекательное погружение в культуру Китая; — Репортажная съёмка в стильных локациях «Капитонов сад». Спикер: Вера Колесова, культуролог, синолог, журналист, преподаватель китайского языка и китайской культуры. Запечатлит всё волшебство фотограф и оставит тебе приятные кадры на память.

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