На маркете можно будет купить аксессуары, украшения, натуральную косметику, свечи, декор для дома, детские товары и даже импортный хамон. В первые выходные апреля ожидается не только отличная погода, но и весенний маркет — как раз, чтобы встретиться с друзьями, прикупить самые невероятные авторские изделия и отдохнуть на расслабляющем мастер-классе по мозаике. Что будет: — 35 локальных брендов: от милых авторских изделий до дизайнерских работ — мастер-класс «Арт-терапия по мозаике» — невероятно творческая атмосфера — фото- и видеосъёмка — розыгрыш призов Маркет будет идти два дня, в субботу и воскресенье. Вход свободный.