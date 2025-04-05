Точка маркет
Вокруг Центр, проспект Чехова, 35/30
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Фестивали
Мастер-классы
Про событие
На маркете можно будет купить аксессуары, украшения, натуральную косметику, свечи, декор для дома, детские товары и даже импортный хамон. В первые выходные апреля ожидается не только отличная погода, но и весенний маркет — как раз, чтобы встретиться с друзьями, прикупить самые невероятные авторские изделия и отдохнуть на расслабляющем мастер-классе по мозаике. Что будет: — 35 локальных брендов: от милых авторских изделий до дизайнерских работ — мастер-класс «Арт-терапия по мозаике» — невероятно творческая атмосфера — фото- и видеосъёмка — розыгрыш призов Маркет будет идти два дня, в субботу и воскресенье. Вход свободный.
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