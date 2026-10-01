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Тим Бёртон
Асторис, Буденновский проспект, 49/97
Начало:
Завершение:
1900₽
Возраст 6+
Еда
Про событие
Подготовили для тебя по-настоящему магический вечер, посвящённый одному из самых загадочных и креативных режиссёров современности. Узнаешь всё о его культовых фильмах, разгадаешь скрытые смыслы и поговоришь о вдохновениях Бёртона. А ещё тебя ждут интересные факты из его биографии, которые точно тебя удивят. В стоимость включено: — Увлекательное путешествие в мир Тима Бертона — Приветственный бокал и вкусные угощения — Профессиональная фотосъёмка — Стильная съёмка. Спикер: Анна Назарова. Кинокритик, публицист, блогер.
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