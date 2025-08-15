Концерт в рамках летнего фестиваля Roof Live: лето, крыша, музыка, любовь. Хотя по определению критиков The Hatters — это фолк-панк-рок-группа, ей в какой-то степени подходит звание ансамбля песни и пляски. Под их народные мотивы, сдобренные цыганскими напевами и исполняемые в сопровождении аккордеона, скрипки, баса, балалайки и контрабаса, устоять не сможет никто. Легендарный фестиваль Roof Live, ставший частью летней истории Ростова-на-Дону, возвращается с новым сезоном. Вскоре музыка вновь разольётся нежным закатом над городами, чтобы подарить тебе незабываемые эмоции под открытым небом. В этом сезоне на крыше прозвучат голоса, знакомые практически каждому. Сольные и парные концерты легенд, специальные программы, шоукейсы лейблов — лето обещает сюрпризы и открытия.