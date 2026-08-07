The Community — международный коллектив музыкантов из России и Европы, объединенных любовью к свободной импровизации, творческому поиску и постоянному стремлению выходить за пределы привычных музыкальных форм. Здесь нет заранее написанного сценария, нет задачи воспроизвести то, что уже однажды прозвучало. Каждый концерт — это живой организм, существующий только здесь и сейчас. Продолжая традиции великих новаторов фри-джаза, участники проекта создают музыку в реальном времени, соединяя акустическое звучание с электроникой и современными музыкальными направлениями. Всё, что услышит зритель, рождается прямо на сцене — из диалога музыкантов, энергии пространства, реакции публики и атмосферы конкретного вечера. The Community — это не концерт в привычном смысле слова. Это возможность оказаться внутри процесса рождения музыки и стать свидетелем момента, который невозможно повторить.