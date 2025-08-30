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Тебя не пустят

Левобережная улица, 103

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от 900₽ до 8500₽
Возраст 18+
Выставки
Вечеринки
Фестивали
Еда

Про событие

Фестиваль электронной музыки переходящий в ночной рейв от KLAN x лейбла «Раздача». Тебя ждут диджей-баттлы с топовыми ростовскими диджеями, большой лайнап (его раскроют позже), привозные артисты — знакомые и любимые. Будет сцена среди людей — никаких ограждений и удалённых сцен: диджеи будут играть прямо в толпе! Что ещё будет на фестивале: — Две сцены: main с уклоном в британкую музыку и сцена от rabota.140 с техно — Браслеты «Знакомлюсь» / «Не знакомлюсь» — на входе предложат выбрать браслет — Трансфер на катерах — будут доставлять с набережной — Чайный бар — устав от музыки, можешь сходить отдохнуть за чашкой чая или полноценной церемонией — Гамаки и пуфики вдоль реки — зоны как у самой сцены, так и вдалеке, для общения и релакса — Огромный баран на вертеле — одно из блюд фестиваля, главное — не устать его крутить — Выставка инсталляций, привезённых из 12 городов России — Стримы от Twitch-блогеров — будут вестись на всю Россию Вся вечеринка будет про общение, рейв и свободу!

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