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Театрализованная лекция: «Сабина между Юнгом и Фрейдом»

Пушкинская улица, 83

Начало:

Завершение:

1900₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Сабина Шпильрейн — фигура, пролившая свет на множество тайн человеческой психики. Её вклад в развитие психоанализа невозможно переоценить. Тебя приглашают окунуться в её мир через призму уникальной театрализованной лекции. Что тебя ждёт: 1) Интерактивное погружение. Тебе не просто расскажут о Шпильрейн, ты окунёшься в атмосферу её времени и места, благодаря театральным приёмам. 2) Глубокий анализ. Разберёшь ключевые моменты из её биографии, работы и влияния на развитие психоанализа. 3) Дискуссия и вопросы. После лекции ты сможешь высказать свои мысли, задать вопросы и обсудить интересующие темы. Ведущая: Нина Войнова, учредитель музея Сабины Шпильрейн в Ростове-на-Дону.

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