Сабина Шпильрейн — фигура, пролившая свет на множество тайн человеческой психики. Её вклад в развитие психоанализа невозможно переоценить. Тебя приглашают окунуться в её мир через призму уникальной театрализованной лекции. Что тебя ждёт: 1) Интерактивное погружение. Тебе не просто расскажут о Шпильрейн, ты окунёшься в атмосферу её времени и места, благодаря театральным приёмам. 2) Глубокий анализ. Разберёшь ключевые моменты из её биографии, работы и влияния на развитие психоанализа. 3) Дискуссия и вопросы. После лекции ты сможешь высказать свои мысли, задать вопросы и обсудить интересующие темы. Ведущая: Нина Войнова, учредитель музея Сабины Шпильрейн в Ростове-на-Дону.