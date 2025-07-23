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[солдаут] Театрализованная читка: «Парикмахерша»

Человек в кубе
Большая Садовая улица, 64

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Спектакли

Про событие

Театральная читка в рамках фестиваля «Сокровища донских степей» от театра «Человек в кубе» и Президентского фонда культурных инициатив. Это возможность для жителей и гостей города погрузиться в самобытный и яркий мир донской драматургии. Тебя ждут встречи с произведениями, пронизанными культурным кодом края. Каждый день фестиваля посвящён одному произведению и его уникальному художественному решению, где актёры оживляют пьесы, используя лишь голос и воображение. Фестиваль предлагает формат диалога, где после каждой читки ты сможешь поделиться своими впечатлениями, задать вопросы авторам, актёрам и режиссёру, обсудить самые высокие и волнующие душу темы.

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