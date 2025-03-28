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Театр — это... Выставка + капустник

переулок Островского, 47

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Бесплатно
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Выставки
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Необычное

Про событие

В творческом пространстве ART BAZAR пройдёт открытие выставки в честь Международного дня театра. Также тебя ждёт незабываемый капустник. Сможешь зарядиться хорошим настроением и насладиться атмосферой театра! Капустник — это шуточное представление, в котором, как в слоёном пироге, будут сочетаться незаурядные шутки, искрометный юмор, искренность, эмоции, фантазия и импровизация. Ведь ничто так не заряжает позитивом, как номера разных жанров, монологи и песни! В этот вечер на сцене выступят артисты и лаборанты театра «ТЕГ», а также и сами гости. Вход свободный, донат приветствуется.

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