В творческом пространстве ART BAZAR пройдёт открытие выставки в честь Международного дня театра. Также тебя ждёт незабываемый капустник. Сможешь зарядиться хорошим настроением и насладиться атмосферой театра! Капустник — это шуточное представление, в котором, как в слоёном пироге, будут сочетаться незаурядные шутки, искрометный юмор, искренность, эмоции, фантазия и импровизация. Ведь ничто так не заряжает позитивом, как номера разных жанров, монологи и песни! В этот вечер на сцене выступят артисты и лаборанты театра «ТЕГ», а также и сами гости. Вход свободный, донат приветствуется.