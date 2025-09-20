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Тайны Крепостного квартала

Большая Садовая улица, 113Б

Начало:

Завершение:

2100₽
Возраст 12+
Необычное

Про событие

Прогулка по старейшим кварталам под рассказы об архивах, забытых гравюрах и неправдивых памятниках. Благодаря этой экскурсии и всего трём кварталам, ты за два часа пройдёшь всю хронологию города. Организаторы с уверенностью говорят, что этот маршрут самый ценный для ростовчанина. На экскурсии ты узнаешь: — Как и где учились дети ростовских купцов — Какие артефакты города остались со времён фашисткой оккупации — Как строился Музыкальный театр — Чем занимались англичане в Ростове и как они связаны с Михаилом Шолоховым — Где в Ростове можно найти египетские мумии и чему мёртвые учат живых — Как и от чего лечили в старом Ростове Прогулку проведёт Марина Натальян — сертифицированный экскурсовод по Санкт-Петербургу и Ростову-на-Дону, сценарист проекта «Город Ростов-Папа», координатор движения «МойФасад», экскурсовод лектория «Маяк». Старт от памятника Елизавете Петровне в Покровском сквере.

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