Прогулка по старейшим кварталам под рассказы об архивах, забытых гравюрах и неправдивых памятниках. Благодаря этой экскурсии и всего трём кварталам, ты за два часа пройдёшь всю хронологию города. Организаторы с уверенностью говорят, что этот маршрут самый ценный для ростовчанина. На экскурсии ты узнаешь: — Как и где учились дети ростовских купцов — Какие артефакты города остались со времён фашисткой оккупации — Как строился Музыкальный театр — Чем занимались англичане в Ростове и как они связаны с Михаилом Шолоховым — Где в Ростове можно найти египетские мумии и чему мёртвые учат живых — Как и от чего лечили в старом Ростове Прогулку проведёт Марина Натальян — сертифицированный экскурсовод по Санкт-Петербургу и Ростову-на-Дону, сценарист проекта «Город Ростов-Папа», координатор движения «МойФасад», экскурсовод лектория «Маяк». Старт от памятника Елизавете Петровне в Покровском сквере.