Лекция за завтраком и посещение скрытых комнат Ростовского областного музея изобразительных искусств. В собраниях музеев часто можно встретить картины, автор которых неизвестен. Такие работы неизвестных художников требуют серьёзного изучения искусствоведов. Некоторые картины остаются неразгаданными, а некоторые приоткрывает завесу этой неизвестности и открыто заявляет о себе. На встрече «Тайная жизнь картин» у тебя будет уникальная возможность познакомиться с произведениями искусства, которые скрыты от широкой публики и хранятся в закулисье музейного мира. А после посещения фондохранилища и мастерской Ростовского областного музея изобразительных искусств, участники отправятся на завтрак, чтобы обсудить увиденное в компании единомышленников и искусствоведа. На встрече ты попадёшь в закулисье музейного мира, узнаешь, какой путь проходит картина от создания художником до включения в музейное собрание и ощутишь настоящий азарт исследователя. В стоимость включён завтрак и доступ к закрытым помещениям музейных фондохранилищ РОМИИ. Количество мест ограничено. Предварительное бронирование мест обязательно. Лектор — Воробьева Ирина Олеговна. Главный хранитель фондов Ростовского областного музея изобразительных искусств, искусствовед.