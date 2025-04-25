Рабочая-эмигрантка спасается музыкой и танцами от наступающей слепоты и безысходности. Это картина режиссёра Ларса фон Триера, которая входит в трилогию «Золотое сердце». Фильм удостоен «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. Песня Бьорк «I’ve Seen It All» номинировалась на премию «Оскар» как «Лучшая песня». Показ организует киноклуб «Город Ростов-Папа», картину представит и обсудит со зрителями Артём Павлов. С киноклубом ты научишься: — Смотреть на кино с разных сторон и деконструировать каждое произведение до базисных вещей — Поймёшь, что именно тебе нравится в том или ином произведении — Осознаешь эстетические, технические и художественные аспекты каждого конкретного фильма — Заложишь в себе основу для более глубокого понимания киноискусства Нужна регистрация. Подробности о том, как дойти до места проведения, указаны по ссылке на регистрацию.