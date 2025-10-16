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Танец, актуальный разговор: Матс Эке

Теплица.Бережно
улица Седова, 5

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+

Про событие

Приходи на новую лекцию с Жанной Турчиной о легендарном хореографе Матсе Эке. На лекции ты: · Исследуешь гротеск и психоанализ в его легендарных постановках. · Попробуешь понять, о чем его «Апартаменты» и «Дым» говорят с нами сегодня. · Обсудишь, как хореография становится языком современности. Присоединяйся к диалогу об искусстве, где каждый разговор — уникальное событие. Для регистрации пиши в тг организатору.

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