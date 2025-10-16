Приходи на новую лекцию с Жанной Турчиной о легендарном хореографе Матсе Эке. На лекции ты: · Исследуешь гротеск и психоанализ в его легендарных постановках. · Попробуешь понять, о чем его «Апартаменты» и «Дым» говорят с нами сегодня. · Обсудишь, как хореография становится языком современности. Присоединяйся к диалогу об искусстве, где каждый разговор — уникальное событие. Для регистрации пиши в тг организатору.