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Танец, актуальный разговор: Матс Эке
улица Седова, 5
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 16+
Про событие
Приходи на новую лекцию с Жанной Турчиной о легендарном хореографе Матсе Эке. На лекции ты: · Исследуешь гротеск и психоанализ в его легендарных постановках. · Попробуешь понять, о чем его «Апартаменты» и «Дым» говорят с нами сегодня. · Обсудишь, как хореография становится языком современности. Присоединяйся к диалогу об искусстве, где каждый разговор — уникальное событие. Для регистрации пиши в тг организатору.
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