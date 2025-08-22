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Танец: актуальный разговор
улица Седова, 5
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 16+
Выставки
Про событие
Продолжаем лекторий о современном танце «Танец: актуальный разговор» с Жанной Турчиной. Поговори о том, как рождается перформанс и из чего он состоит. Своё видение феномена современного искусства представят: Наталия Болотова, скульптор и художник; Лида Железняк, художник; Тамара Рязанцева,танцор. У тебя будет возможность стать соучастниками танцевального и художественного представления.
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