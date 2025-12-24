Гончарный мастер-класс в Колоколе для тех, кто хочет создать особенное воспоминание на долгие годы! Тут сошлись все звёзды: — уютная и тёплая атмосфера Колокола — интересное занятие — керамика в память об этом дне на годы (а то и десятилетия)