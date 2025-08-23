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Sunset Metal Gig

Подземка
проспект Сельмаш, 3

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 600₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Тебя ждёт горячий августовский закат и яркая коллаборация разных поджанров метала от настоящих ростовских рокеров. — DESTSHOT / modern metal — S.C.A.R.D. / death metal — Remember The Moment / alt & metalcore Билеты — 500 р с репостом / 600 р на Входе

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