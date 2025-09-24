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Sturmmann

Подземка
проспект Сельмаш, 3

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2200₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Тяжёловесы сибирского Industrial в туре по России. Группа Sturmmann — музыкальный проект, объединяющий в себе лучшие черты звучания Industrial Metal, NDH и EBM. Команда существует с 2016 года. Среди подобных коллективов выделяется благодаря глубоко проработанной электронной составляющей, богатству оркестровых элементов, многогранному вокалу и уникальной атмосфере, создаваемой живой скрипкой. На данный момент Sturmmann выпустили два альбома, девять синглов и сняли четыре клипа, а GMV видео на песню Soldat, созданное фанатом группы, набрало более 7 миллионов просмотров. Коллектив состоит из шести музыкантов: вокалист, который также отвечает за электронные и оркестровые аранжировки, два гитариста, басист, ударник и скрипачка. Билеты в предпродаже дешевле. Ближе к концерту билеты будут стоить дороже.

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