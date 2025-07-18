В день рождения Ольги Спесивцевой (130 лет) состоится лекция «Сценические образы Ольги Спесивцевой». Выдающаяся балерина начала XX века. У видевших Спесивцеву на сцене остались от её танца особые впечатления — не танцует, а «свершает некий ритуал в честь танца и красоты». Созданные балериной образы вызывали ассоциации с видениями, некими бестелесными призраками, проносящимися перед глазами, отчего её танец окрашивался в трагедийные тона и тем был созвучен эпохе. Ведущая: Фертик Анастасия – художник по костюмам театра и кино, сотрудник отдела искусств библиотеки. Вход свободный, бесплатные билеты выдаются перед мероприятием