ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Сценические образы Ольги Спесивцевой

Отдел искусств ДГПБ, Пушкинская улица, 175А, 1 этаж

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

В день рождения Ольги Спесивцевой (130 лет) состоится лекция «Сценические образы Ольги Спесивцевой». Выдающаяся балерина начала XX века. У видевших Спесивцеву на сцене остались от её танца особые впечатления — не танцует, а «свершает некий ритуал в честь танца и красоты». Созданные балериной образы вызывали ассоциации с видениями, некими бестелесными призраками, проносящимися перед глазами, отчего её танец окрашивался в трагедийные тона и тем был созвучен эпохе. Ведущая: Фертик Анастасия – художник по костюмам театра и кино, сотрудник отдела искусств библиотеки. Вход свободный, бесплатные билеты выдаются перед мероприятием

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мифы Древней Греции
Мифы Древней Греции

6400₽

Кристобаль Баленсиага
Кристобаль Баленсиага

2500₽

10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать
10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать

1900₽

Культограм: Музыка в кино
Культограм: Музыка в кино

3200₽

Культограм: Музыка кино
Культограм: Музыка кино

3200₽

Концерт-лекция «Майкл джексон. Путь звезды»
Концерт-лекция «Майкл джексон. Путь звезды»

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста